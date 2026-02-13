La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Thuram, il centrocampista francese arrivato in prestito questa stagione, dopo aver valutato le sue prestazioni e il budget disponibile. La società bianconera, infatti, preferisce investire su altri giocatori e non ha intenzione di prolungare l’accordo, nonostante le recenti voci di interesse da parte di alcuni club europei. La decisione definitiva è stata comunicata all’entourage del giocatore durante l’ultima settimana, lasciando Thuram libero di cercare una nuova squadra già a partire dalla prossima sessione di calciomercato.

Thuram Juve, la società bianconera ha le idee molto chiare sul futuro del calciatore francese ed è pronta a sferrare la mossa. Vediamo di cosa si tratta. La Juve costruisce il domani partendo dalle sue certezze più solide. Secondo l’approfondita analisi di Tuttosport, le strade dei fratelli Thuram sembrano destinate a prendere direzioni opposte nel prossimo futuro. Mentre Marcus potrebbe salutare Milano in estate, la posizione di Khéphren a Torino è diametralmente opposta: alla luce dell’exploit tecnico e fisico degli ultimi mesi, il club lo considera assolutamente incedibile. Il classe 2001 è ormai un totem, un perno attorno a cui edificare il resto della squadra, seguendo la strategia già attuata con i rinnovi di Kenan Yildiz e Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, la società bianconera ha già deciso il futuro del centrocampista francese. Le ultime sulle mosse del club

Approfondimenti su thuram juve

La Juventus lavora per convincere Thuram a restare.

Il futuro di Guendouzi alla Lazio è al centro delle attenzioni di mercato, con il Sunderland interessato a ingaggiarlo a gennaio.

THURAM FEZ A MELHOR VINGANÇA DA HISTÓRIA COM SEU IRMÃO!

Ultime notizie su thuram juve

Argomenti discussi: K. Thuram: Inter grandissima squadra, ma la Juve gioca sempre per vincere. Con loro ancora di più; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026; Marcus Thuram: 2° scudetto all'Inter? Sarebbe enorme. Io e Khéphren? Non gli andava di scherzare; ? La Juve lavora al rinnovo soft per Khephren Thuram: i dettagli su cifre e durata.

Thuram rimane alla Juventus? Il francese verso l’adeguamento del contratto: Comolli e Ottolini blindano i pilastri del futuroThuram rimane alla Juventus? Il francese verso l’adeguamento del contratto: Comolli e Ottolini blindano i pilastri del futuro L’obiettivo dell’Amministratore Delegato Damien Comolli e del Direttore Sp ... juventusnews24.com

Juventus, Thuram sempre più centrale nel progetto: pronto il rinnovo soft con aumentoTuttosport di oggi dedica ampio spazio al presente e al futuro di Khephren Thuram: la Juventus, alla luce dell’exploit degli ultimi mesi, lo considera. tuttomercatoweb.com

Schira: “Il fratello di uno dei fratelli #Thuram potrebbe essere fuori dall’Italia. Khepren ha mercato all’estero, ma la #Juventus vuole rinnovargli il contratto con adeguamento del salario. Su Marcus l’Inter è pronta a fare riflessioni visto che ha 28 anni, va per i 29, x.com

San Valentino o Inter-Juve La scelta che rovina i matrimoni! Sabato 14 febbraio, ore 20.45: lo scontro totale. 12 milioni di tifosi pronti allo psicodramma tra rose rosse e cartellini gialli. I fratelli Thuram si sfidano in campo, le coppie si sfidano a tavola. - facebook.com facebook