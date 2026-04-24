Thierry Henry | Moggi alla Juve mi portò in uno stanzino Risposi | all'Udinese mandaci Del Piero

Thierry Henry ha narrato un episodio che ha segnato la sua rottura con la Juventus. Secondo quanto riferito, Luciano Moggi lo portò in uno stanzino insieme a Carlo Ancelotti, dove gli comunicò l’intenzione di trasferirlo in prestito all’Udinese con l’obiettivo di ottenere Marcio Amoroso. Henry avrebbe risposto chiedendo di essere mandato all’Udinese con Del Piero.

Thierry Henry ha raccontato l'episodio che segnò la rottura con la Juventus: Luciano Moggi lo portò in uno stanzino con Carlo Ancelotti e gli comunicò l'idea di mandarlo in prestito all'Udinese per arrivare a Marcio Amoroso. La risposta del francese fu durissima: "Allora mandateci Del Piero".🔗 Leggi su Fanpage.it

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