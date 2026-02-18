Thierry Henry in TV | Rimango educato perché siamo in diretta e voglio mantenere il mio lavoro

Thierry Henry ha commentato duramente in diretta TV l’interruzione della partita Benfica-Real Madrid, causata dall’attivazione del protocollo antirazzismo dopo le accuse di Vinicius a Prestianni. L’ex calciatore si è sforzato di mantenere un tono educato, pur esprimendo la sua opinione sul modo in cui l’arbitro ha gestito la situazione. Henry ha sottolineato come sia importante rispettare le regole senza lasciarsi condizionare dalle polemiche. La discussione ha attirato l’attenzione di molti telespettatori e commentatori sportivi.

Thierry Henry si è espresso in maniera durissima in diretta TV sull'episodio della sospensione di Benfica-Real Madrid per l'attivazione del protocollo antirazzismo da parte dell'arbitro in seguito alle accuse di Vinicius a Prestianni.