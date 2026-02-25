Thierry Henry distrugge l'Inter | Il Bodo è una lezione per tutti un episodio mi ha colpito

Thierry Henry critica l’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, attribuendo il risultato alla forza del collettivo norvegese e a un episodio che lo ha colpito profondamente. L’ex attaccante ha elogiato il coraggio dei giocatori e ha sottolineato come la squadra abbia mostrato determinazione e compattezza. La partita ha lasciato un segno anche per l’approccio tattico dei norvegesi, che hanno dominato in campo e si sono imposti con sicurezza.

L'analisi spietata di Thierry Henry su Bodo Glimt-Inter. L'ex attaccante esalta il collettivo e il cuore dei norvegesi e bacchetta i nerazzurri fuori dalla Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Rossi sull’episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti: “Per fortuna è accaduto in Juve-Inter”Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.

Sinner, schiaffo di realtà: “Djokovic è il più grande di tutti i tempi, mi ha dato una lezione”Jannik Sinner ha ammesso di aver subito un bel colpo di realtà dopo la sconfitta contro Novak Djokovic.