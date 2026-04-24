The World’s First Open-Source Medical Video LLM Released Calling the Global Developer Community to Push It Further

È stato annunciato il rilascio di uAI NEXUS MedVLM, un modello di intelligenza artificiale open-source dedicato all'analisi di video medici. Sviluppato da una società tecnologica, questo modello di grandi dimensioni offre elevata precisione spaziale e temporale in ambienti clinici. La presentazione è avvenuta a Shanghai e coinvolge la comunità globale di sviluppatori, invitandoli a contribuire al suo miglioramento.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, April 24, 2026 PRNewswire — United Imaging Intelligence (UII) has unveiled uAI NEXUS MedVLM, a pioneering Medical Video Large Language Model that delivers unprecedented spatial and temporal precision in clinical environments. UII is fully open-sourcing the model and introducing a new comprehensive benchmark for industry-wide evaluation. The research has been accepted by CVPR 2026, one of the top AI conferences, underscoring its recognition by the global computer vision community. uAI NEXUS MedVLM is built on a monumental dataset comprising 531,850 video-instruction pairs across 8 clinical scenarios, including robotic surgery, laparoscopic procedures, endoscopy, open surgery, and nursing care.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - The World’s First Open-Source Medical Video LLM Released, Calling the Global Developer Community to Push It Further Claude COWORK Clearly Explained (& how to use it for beginners) Notizie correlate Turkey edges towards curbing social media access to minors amid global pushThe wide-ranging recommendations in this week’s commission report also include the removal of content without notice and the monitoring of kids’... Cloud sovrano, l’open source chiave per l’autonomiaIl mercato del cloud in Europa è in rapida evoluzione, con una crescita superiore al 20% annuo. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cagliari Calcio set for TST 2026; Israel and Lebanon, first meeting with promise of new talks; Invitation to presentation of engcon’s report for the first quarter 2026; Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. A partire da venerdì la galleria ospiterà “The world of Banksy: the immersive experience” ovvero oltre 45 riproduzioni, tra quadri e sculture di uno dei massimi esponenti della street art facebook