Cloud sovrano l’open source chiave per l’autonomia

Cloud Sovrano: L’Open Source Come Chiave per l’Autonomia Digitale Europea. Il mercato del cloud in Europa è in rapida evoluzione, con una crescita superiore al 20% annuo. Tuttavia, la vera indipendenza tecnologica non si ottiene semplicemente localizzando i dati, ma richiede una profonda trasformazione che metta al centro la trasparenza e l’interoperabilità, con l’open source come elemento abilitatore fondamentale. Nuove normative europee, come NIS2, DORA e il Cyber Resiliency Act, spingono le aziende a ripensare le proprie strategie tecnologiche, rendendo l’adozione di soluzioni open source un imperativo per la resilienza, soprattutto nei settori critici come finanza ed energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Red Hat Enterprise Linux arriva su AWS European Sovereign Cloud.

Airbus annuncia l'abbandono delle Big Tech per i propri dati, puntando su un cloud europeo sovrano.

Argomenti discussi: Cloud sovrano UE: Red Hat porta RHEL su AWS European Sovereign Cloud; Red Hat Enterprise Linux sbarca su AWS European Sovereign Cloud; L'onda della sovranità dell’AI in Europa; Le aziende Usa sovrane a casa nostra.

