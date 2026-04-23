Il week-end al cinema | da Il figlio del deserto a The long walk

Nel fine settimana, nelle sale cinematografiche italiane saranno disponibili vari film, tra cui “Il figlio del deserto”, in uscita giovedì 23 aprile. Diretto da Gilles de Maistre, il film narra la storia di Sun, una ragazzina di dodici anni, che ascolta dal nonno la vicenda di un bambino chiamato “struzzo perduto nel deserto”. Accanto a questa produzione, sarà possibile vedere anche “The long walk”.

Arriva al cinema “Il figlio del deserto”. Il film, che approda nelle sale giovedì 23 aprile, è diretto da Gilles de Maistre e racconta la storia di Sun (Neige de Maistre), una ragazzina di dodici anni che cresce ascoltando dal nonno la storia affascinante del “bambino struzzo perduto nel deserto”. Altra novità sul grande schermo è costituita da “The long walk”, ispirato dall’omonimo romanzo scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “The Drama”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Lee Cronin – La mummia”, “Il delitto del 3° piano”, “Un delitto ideale”, “Alla festa della Rivoluzione”, “Benvenuti in campagna”, “Cena di classe”, “Che Dio perdona a tutti” e “Finché Morte Non Ci Separi 2”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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«The Long Walk» non è tratto dal solito romanzo di Stephen King x.com