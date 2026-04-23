Un film tratto dal romanzo di Stephen King rivela le crudeltà del totalitarismo attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Diretto da Francis Lawrence, il film si concentra sulla storia di un gruppo di ragazzi costretti a partecipare a una marcia forzata, in un ambiente oppressivo e senza via di scampo. La recitazione di Cooper Hoffman contribuisce a rendere ancora più palpabile la tensione della vicenda e la brutalità del regime descritto.

Il romanzo di Stephen King nelle mani di Francis Lawrence diventa un manifesto contro i totalitarismi, anche grazie alla performance di Cooper Hoffman. Vedendo The Long Walk, molti spettatori rimarranno spiazzati nel non trovare le aperture al soprannaturale e quel filo di speranza che muove i personaggi, caratterizzando l'opera di Stephen King. Vero è che La lunga marcia, romanzo del 1979 a cui il film di Francis Lawrence si rifà, appartiene alla serie di Richard Bachman, opere cupe e feroci scritte da King sotto pseudonimo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80. Ma non eravamo pronti a trovarci di fronte a un film così nichilista. A far accapponare la pelle sono anche i sottili riferimenti a certe derive autoritarie odierne .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Long Walk, recensione: l’orrore del totalitarismo in un film che non lascia scampo

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