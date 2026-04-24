Nel 2011, negli spogliatoi del Impact Zone di Orlando, una fotografia rimane impressa nella memoria di chi era presente, anche se non è mai stata pubblicata. La scena si svolge in un momento di attesa, mentre una pioggia improvvisa si abbatte all’esterno. Quel giorno, come altri, ha lasciato un segno nelle esperienze di chi ha vissuto quegli istanti, diventando un ricordo indelebile tra i partecipanti.

C’è una fotografia — non la cercate, esiste solo nella memoria di chi era presente — scattata negli spogliatoi del Impact Zone di Orlando, in Florida, da qualche parte nel 2011. Non c’era un fotografo ufficiale, solo qualcuno con un telefono. Mostra un ragazzo giapponese di ventitré anni seduto su una panca, con addosso un costume da mascherina nera e cappello a tesa larga — la tenuta da “Okato”, ispirazione dichiarata al personaggio di Kato del Cavaliere Verde. Il ragazzo non sorride. Non ha un’espressione arrabbiata o umiliata. Ha semplicemente quella faccia di chi sta aspettando che una cosa finisca. Quella cosa stava per finire. Ma quello che sarebbe venuto dopo era ancora nascosto, come lo sono sempre le cose importanti fino al momento in cui non lo sono più.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #23 – E la pioggia, quando arrivò, arrivò per tutti

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