The Crafting Craze ode ai tastemakers che ridisegnano il futuro con il loro saper fare

Durante la Design Week si è svolta una tavola rotonda organizzata da Levi's e Vanity Fair, dedicata a raccontare le storie degli artigiani che, attraverso il loro lavoro, si sono affermati come punti di riferimento nel settore. L'evento ha visto la partecipazione di tastemakers che condividono il loro approccio al mestiere e il modo in cui innovano nel mondo del design e dell'artigianato. È stato un momento di confronto tra professionisti impegnati nel ridisegnare il futuro del creare.

Una tavola rotonda organizzata da Levi's e Vanity Fair durante la Design Week per conoscere le storie degli artigiani che nella loro personale ricerca dell'eccellenza diventano punti di riferimento e riscrivono le regole del creare. Insieme.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «The Crafting Craze», ode ai tastemakers che ridisegnano il futuro con il loro saper fare Notizie correlate Firenze e Scandicci ridisegnano i confini del saper fare italianoFirenze e Scandicci si preparano a diventare il cuore pulsante del sistema produttivo nazionale. Napoli e Avellino: arte e AI ridisegnano il futuro del SudLa terza edizione dell’Edi Global Forum si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo 2026, ponendo l’accento sulla proliferazione delle immagini nell’era...