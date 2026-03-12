Napoli e Avellino | arte e AI ridisegnano il futuro del Sud

A Napoli dal 18 al 20 marzo 2026 si svolgerà la terza edizione dell’Edi Global Forum, un evento dedicato alle nuove frontiere dell’arte e dell’intelligenza artificiale nel Sud Italia. La manifestazione approfondirà il ruolo crescente delle immagini nell’epoca digitale e le tecnologie emergenti che stanno influenzando vari settori. L’appuntamento riunirà professionisti e esperti per discutere di innovazione e innovazioni tecnologiche.

La terza edizione dell’Edi Global Forum si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo 2026, ponendo l’accento sulla proliferazione delle immagini nell’era digitale e sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Parallelamente, la Fondazione Morra Greco ha inaugurato a Palazzo Caracciolo di Avellino due esposizioni dedicate a Diego Perrone e Manfred Pernice, aperte gratuitamente fino al 4 luglio. Queste iniziative non sono semplici eventi culturali, ma rappresentano un tentativo concreto di trasformare le specificità del territorio campano in opportunità di sviluppo reale. La regione ospita forum internazionali che affrontano temi globali come la disinformazione, dimostrando come la cultura possa fungere da motore economico e sociale per il Sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli e Avellino: arte e AI ridisegnano il futuro del Sud Articoli correlati Benvenuto 2026 in questa terra a Sud del Sud dove il futuro è perennemente remotoPassa la fiamma olimpica a illuminare le vie del Salento, in quest’ultimo squarcio di 2025, e si consuma un grande rito collettivo che ben si adatta... Leggi anche: Napoli-Roma, Bianchi: «È il derby del Sud. Il futuro degli azzurri dipende dai recuperi» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli e Avellino arte e AI ridisegnano... Discussioni sull' argomento Domenica al Museo: ingresso gratuito a Napoli e provincia; 'Donne al binario', arte e diritti nella stazione di Borgo Ferrovia ad Avellino; Diego Perrone / Manfred Pernice; Bronzi e ceramiche, le sculture colorate di Pirozzi: mostra antologica al Pimac. A Palazzo Venezia la mostra Napoli, campione d'ItaliaL'esposizione di opere d'arte racconta il rapporto viscerale tra città e calcio. Il finissage è previsto per venerdì 13 marzo alle ore 18.30 ... rainews.it Un gol che resterà per sempre nella storia del Napoli: raccontateci dove eravate in quel Napoli-Cagliari che ci ha regalato il 4° Scudetto #napoli #mctominay - facebook.com facebook Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio #Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura x.com