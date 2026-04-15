Firenze e Scandicci ridisegnano i confini del saper fare italiano

Firenze e Scandicci stanno per rinnovare i confini del settore produttivo italiano. Le due città stanno lavorando a un nuovo progetto che coinvolge aziende, istituzioni e lavoratori, con l’obiettivo di rafforzare le attività artigianali, industriali e commerciali presenti sul territorio. La collaborazione tra le amministrazioni comunali e le imprese mira a creare un nuovo polo di riferimento per il settore, grazie a investimenti e iniziative dedicate.

Firenze e Scandicci si preparano a diventare il cuore pulsante del sistema produttivo nazionale. Oggi e domani in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, il Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy e la Fondazione ITS MITA Academy promuovono due giornate di confronto per ridisegnare i confini della nostra manifattura. L’evento unirà istituzioni, università e imprese per affrontare sfide cruciali: dall’ intelligenza artificiale al reshoring, fino alla formazione dei nuovi talenti. L’iniziativa prende il via oggi a Firenze, presso Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolinea...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firenze e Scandicci ridisegnano i confini del saper fare italiano Leggi anche: Firenze Craft, la città del saper fare: a Santa Croce quattro giorni tra arte e gusto Leggi anche: Barilla celebra il Made in Italy: tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano