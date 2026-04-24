The Art Of Yarn Xinao Textiles celebra 35 anni

Durante la Milano Design Week, Xinao Textiles, azienda leader nel settore delle fibre naturali, ha presentato il progetto di interior design intitolato “The Art Of Yarn”. Questa iniziativa coincide con il 35° anniversario dell’azienda, fondata 35 anni fa. Per l’occasione, l’azienda ha deciso di mostrare per la prima volta questa proposta, dedicata all’arte della lavorazione dei filati e all’interior design.

Per il suo 35° anniversario, Xinao Textiles, leader globale nelle fibre naturali di alta qualità, presenta per la prima volta alla Milano Design Week un progetto di interior design, “The Art Of Yarn”. Il progetto, curato da Pierluigi Fucci, esplora il connubio tra arte tessile, interior design e ricerca materica, con un’installazione esposta all’interno di Cortile22, cortile storico in via San Maurilio 22, parte del circuito delle 5Vie. Fucci ha ideato una serie di complementi d’arredo realizzati con preziosi filati di purissimo cashmere di Xinao Cashmere, lavorati a mano da artigiani italiani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - The Art Of Yarn, Xinao Textiles celebra 35 anni Notizie correlate ’The Art Of Yarn’. Pierluigi Fucci omaggia l’estro di Jagoda Bui?In occasione del suo 35° anniversario, Xinao Textiles, leader globale nelle fibre naturali di alta qualità, presenta per la prima volta alla Milano... Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera in concerto a FiesoleFirenze, 18 marzo 2026 - Un concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: The Art Of Yarn, Xinao Textiles celebra 35 anni; Il Cashmere di Xinao diventa un’installazione alla Milano Design Week; La moda si prende la scena (anche) alla Milano Design Week 2026; Tutto quello che vale davvero la pena vedere al Fuorisalone 2026: la mappa, le date, gli eventi, i progetti più belli della Milano Design Week. ’The Art Of Yarn’. Pierluigi Fucci omaggia l’estro di Jagoda Bui?In occasione del suo 35° anniversario, Xinao Textiles, leader globale nelle fibre naturali di alta qualità, presenta per la ... msn.com l'evoluzione autonoma secondo Ecovacs Robotics Durante l'evento "The Art of Cleaning" tenutosi a Milano presso il Wonder Event Space, Ecovacs Robotics ha delineato la filosofia "Created for Ease". Si tratta di un approccio che mira a ridurre drasticamente l' - facebook.com facebook Con "The Art of Silk" Demna rilegge il foulard di Gucci. Il direttore creativo reinterpreta 10 "pezzi" d'archivio #ANSA x.com