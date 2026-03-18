Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera in concerto a Fiesole

Paolo Vallesi ha tenuto un concerto a Fiesole per celebrare i 35 anni di carriera. L’evento, che si è svolto nella serata del 18 marzo 2026, ha ripercorso le tappe principali della sua esperienza musicale. Dal debutto al Festival di Sanremo nel 1991 fino alle esibizioni più recenti, il cantante ha interpretato alcuni dei brani più noti del suo repertorio.

Firenze, 18 marzo 2026 - Un concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1991, arriva fino ai giorni nostri. Paolo Vallesi riparte dalla sua Firenze. Dopo un periodo di silenzio, venerdì 20 marzo sarà al Teatro di Fiesole per il debutto dello spettacolo “Da Le persone inutili a oggi - 35 anni di musica e parole”. In “35 anni di musica e parole”, Vallesi propone i suoi brani più amati e alcuni pezzi di cantautori che lo hanno ispirato, riletti in una nuova e suggestiva veste acustica. Un viaggio fatto di musica, aneddoti e ricordi: dal percorso di cantautore alle sue esperienze televisive, da “Ora o mai più” insieme alla sua indimenticabile “coach” Ornella Vanoni fino alla più recente “Isola dei Famosi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera in concerto a Fiesole Articoli correlati Fiesole, Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacoloFirenze, 4 marzo 2026 – Un concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima... Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole. Una carriera lunga 35 anniPaolo Vallesi (nella foto) ripercorrerà le tappe più significative di 35 anni di carriera in una sera. Tutti gli aggiornamenti su Paolo Vallesi Argomenti discussi: Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole Una carriera lunga 35 anni. Il ritorno di Paolo VallesiUn concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1991, arriva fino ai giorni nostri. Pao ... nove.firenze.it Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole. Una carriera lunga 35 anniPaolo Vallesi (nella foto) ripercorrerà le tappe più significative di 35 anni di carriera in una sera. Dopo un ... msn.com