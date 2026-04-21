’The Art Of Yarn’ Pierluigi Fucci omaggia l’estro di Jagoda Bui?

In occasione del suo 35° anniversario, Xinao Textiles, leader globale nelle fibre naturali di alta qualità, presenta per la prima volta alla Milano Design Week il progetto di interior design, ’The Art Of Yarn’. Curato da Pierluigi Fucci, il progetto esplora il connubio tra arte tessile, interior design e ricerca materica, con l’installazione esposta nel Cortile22, un suggestivo ambiente in via San Maurilio 22, parte del circuito delle 5Vie. Per questa installazione, Pierluigi Fucci ha ideato una serie di complementi d’arredo realizzati con filati di purissimo cashmere di Xinao Cashmere, lavorati a mano da artigiani italiani. Con ’The Art Of Yarn’ il filato trascende la materia per diventare forma, volume e linguaggio scultoreo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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