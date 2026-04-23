Nel 2026, il sistema fiscale italiano introdurrà nuove modalità di controllo delle dichiarazioni dei redditi, con un’attenzione particolare alle spese mediche sostenute dai contribuenti. Le verifiche saranno più stringenti e si concentreranno sulle detrazioni relative alle spese sanitarie. Contestualmente, sono previste modifiche alla compilazione del modello 730, che influenzeranno le modalità di presentazione e di controllo delle dichiarazioni fiscali.

Nel 2026 cambia profondamente il modo in cui il Fisco verifica le dichiarazioni dei redditi, con un’attenzione sempre più forte sulle spese sanitarie. L’Agenzia delle Entrate ha infatti introdotto un sistema di controlli molto più avanzato, basato sull’incrocio automatico dei dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria. Il meccanismo è semplice ma molto più efficace rispetto al passato. Tutte le spese sanitarie sostenute dai cittadini vengono trasmesse da farmacie, medici e strutture sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Queste informazioni confluiscono automaticamente nella dichiarazione precompilata. A partire dal 2026, l’Agenzia delle Entrate può confrontare in modo diretto e dettagliato ogni voce inserita nel 730 con i dati presenti nel database.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Controlli fiscali 2026: nel mirino le spese mediche e le modifiche al 730

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