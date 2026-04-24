Un uomo è stato arrestato a Ravenna dopo aver aggredito un carabiniere con una bottiglia nel corso di un intervento al mercato. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, dove il soggetto ha colpito un militare che era intervenuto per calmare una situazione di tensione. L’uomo, identificato come un 30enne, è stato fermato e portato in caserma. Nessuna informazione sulla sua residenza o eventuali precedenti è stata resa nota.

? Cosa sapere Fousseyni Drabo arrestato a Ravenna dopo aver colpito un carabiniere con una bottiglia.. Il giudice Silvia Ziniti ha disposto il divieto di dimora in provincia.. Mercoledì pomeriggio, il caos si è scatenato nei pressi del mercato coperto in piazza Costa, dove Fousseyni Drabo, un 26enne originario del Mali, è stato arrestato dopo aver minacciato passanti e commercianti con una bottiglia di vetro. La tensione è salita rapidamente tra i banchi e le botteghe della zona centrale. Diverse persone hanno chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare il comportamento aggressivo del giovane, che stava disturbando la quiete dei presenti con modalità intimidatorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al mercato: aggredisce i carabinieri con una bottiglia

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