22enne aggredisce un giovane con una bottiglia e danneggia l' auto di servizio della polizia arrestata

Un arresto e una denuncia, questoil bilancio di un episodio di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale avvenuto nella notte a Teramo. Una giovane di 22 anni è stata fermata dopo aver colpito un ragazzo con una bottiglia e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti. L'intervento a Teramo La reazione della giovane e i danni all’auto della polizia Precedenti e provvedimenti a carico della donna L’intervento a Teramo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto in Piazza Orsini, dove la situazione è rapidamente degenerata in seguito a una lite tra alcuni giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Danneggia le auto in sosta in piazza Italia, donna arrestata dalla poliziaNella giornata di domenica 11 gennaio, in piazza Italia, una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver danneggiato auto in sosta.

