Nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, si è verificata una rapina presso una filiale bancaria nel quartiere Arenella di Napoli. I rapinatori hanno preso in ostaggio alcune persone e si sono barricati all’interno dell’istituto di credito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno gestendo la situazione. La zona è stata messa sotto controllo e la polizia sta negoziando con i rapinatori.

Rapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli. All’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi si sarebbero chiusi all’interno dell’edificio. Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero armati e all’interno potrebbero esserci degli ostaggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’intera area e stanno gestendo la situazione. Stando alle testimonianze raccolte, uno dei banditi, con il volto nascosto da un casco integrale e impugnando un’arma, avrebbe fatto irruzione nella banca minacciando il personale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggi

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