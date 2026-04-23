Questa sera, tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, si è verificato un grave incidente tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero sanitario. Due persone hanno perso la vita, mentre altre cinque sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le autorità stanno gestendo la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un grave incidente accaduto questa sera tra trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Da quanto si apprende da fonti sanitarie le due vittime sono un ragazzo di 21 anni e una donna di età maggiore. Due feriti sono stati portati all'ospedale di Barletta, altri due all'ospedale di Andria e per un quinto è intervenuto l’elisoccorso. Cosa è successo Le due auto coinvolte nell'impatto si sarebbero scontrate frontalmente provocando il ferimento di altre cinque persone tutte classificate come codici rossi da parte del personale del 118. Sul posto ci sono o carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Barletta, incidente tra auto: due morti e cinque feriti. Interviene anche l?elisoccorso

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