Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 3.3 | avvertita da Sant'Agata di Militello a Capo d'Orlando

Oggi nel pomeriggio alle 14:49 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 lungo la costa nord-orientale della Sicilia, nel territorio del Messinese. La scossa è stata avvertita in diverse località, tra cui Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno confermato la rilevazione sismica.