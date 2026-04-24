Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 3.3 | avvertita da Sant'Agata di Militello a Capo d'Orlando
Oggi nel pomeriggio alle 14:49 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 lungo la costa nord-orientale della Sicilia, nel territorio del Messinese. La scossa è stata avvertita in diverse località, tra cui Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno confermato la rilevazione sismica.
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata oggi alle 14:49 lungo la costa nord-orientale della Sicilia, nel Messinese. Secondo l’INGV, il sisma ha avuto una profondità di 5.7 chilometri ed è stato avvertito in diversi comuni della costa, da Sant’Agata di Militello a Capo d’Orlando.🔗 Leggi su Fanpage.it
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