Terremoto oggi a Catania scossa di magnitudo 4.5 ed epicentro a Ragalna | avvertita anche a Messina

Oggi a Catania si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a Ragalna, ai piedi dell'Etna. La scossa è stata avvertita anche a Messina e in altre zone della Sicilia. L'Ingv ha confermato i dati sulla magnitudo e sulla posizione dell'epicentro. La popolazione ha percepito l'evento in diverse aree dell'isola.