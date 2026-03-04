Terremoto oggi a Catania scossa di magnitudo 4.5 ed epicentro a Ragalna | avvertita anche a Messina
Oggi a Catania si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a Ragalna, ai piedi dell'Etna. La scossa è stata avvertita anche a Messina e in altre zone della Sicilia. L'Ingv ha confermato i dati sulla magnitudo e sulla posizione dell'epicentro. La popolazione ha percepito l'evento in diverse aree dell'isola.
La forte scossa a Catania di oggi ha avuto magnitudo 4.5 secondo le stime dell'Ingv con epicentro ai piedi del'Etna ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione in varie zone della Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a Catania
