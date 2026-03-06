Un terremoto di magnitudo 3,9 si è verificato al largo di Cosenza, con una scossa avvertita chiaramente in diversi comuni della zona. Diverse persone sui social hanno riferito di aver percepito un movimento forte e improvviso. Per ora non ci sono notizie di danni significativi o di feriti, mentre le autorità monitorano la situazione. La scossa si è verificata nelle prime ore della mattina.

Venerdì 6 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Cosenza. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato magnitudo 3.9, con epicentro al largo di Rossano, a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato avvertito da più persone in diversi comuni. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose. La scossa di terremoto al largo di Cosenza Scossa avvertita in diversi comuni della provincia La zona di Cosenza è sismica? La scossa di terremoto al largo di Cosenza La scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa ionica di Cosenza alle ore 14:21: magnitudo 3.9, profondità di 22 km. Scossa avvertita in diversi comuni della provincia Molti utenti, sui social, hanno testimoniato di aver sentito il terremoto in più comuni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto al largo di Cosenza con scossa di magnitudo 3,9 avvertito in più comuni, "si è sentito forte"

Forte terremoto, scossa di magnitudo 6.7: avvertito in sei regioniUna forte scossa di terremoto ha interrotto la quiete notturna in una vasta area dell’Asia orientale, facendo oscillare edifici, provocando blackout...

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto al largo di Cosenza con....

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto a Ragalna vicino Catania con scossa di magnitudo 4,5, sciame in corso e danni agli edifici; Terremoto: paura a Catania per una scossa da 4.5 gradi; Forte terremoto nel Catanese, avvertito anche a Messina.

Terremoto di magnitudo 3.9 nel Mar Jonio, scossa avvertita anche a TarantoSisma registrato alle 14.20 al largo della costa ionica cosentina. Nessun danno segnalato Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi intorno alle 14.20 con epicentro nel Mar Joni ... studio100.it

Lievi scosse di terremoto al largo della costa tirrenica Messinese: magnitudo 2.3 e 2.6Una lieve scossa di terremoto è stata registrata all'alba di oggi nel settore nord-orientale della Sicilia. L'evento sismico, 2.3, rilevato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcan ... messina.gazzettadelsud.it

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.9 ore 14:21 IT del 06-03-2026 a Costa Ionica Cosentina (Cosenza) Prof= 22.2 Km #INGV_45277772 terremoti.ingv.it/event/45277772 x.com

Terremoto ai Castelli Romani - due le scosse avvertite nella notte - facebook.com facebook