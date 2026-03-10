Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato al largo della Campania. La scossa è avvenuta poco dopo la mezzanotte, alle 00:03, e ha interessato una vasta area della regione. Non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sui danni o sulle eventuali conseguenze.

Evento sismico registrato poco dopo la mezzanotte. Alle 00:03 del 10 marzo 2026, un terremoto di magnitudo ML 5.9 è stato registrato al largo della costa campana. La scossa è stata rilevata dagli strumenti dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha fornito le prime informazioni tecniche sull'evento. Profondità insolita per un terremoto in Italia. Secondo i dati diffusi dall'INGV, il sisma si è verificato a una profondità estremamente elevata, circa 414 chilometri. Si tratta di un valore molto superiore rispetto alle tipiche profondità dei terremoti che interessano l'Italia, che normalmente si sviluppano nella crosta terrestre superiore, a profondità decisamente minori.

© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 5.9 al largo della Campania: scossa nella notte

