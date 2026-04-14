Ieri a Milano si è svolta l’Assemblea Straordinaria della Lega di Serie A, durante la quale è stato annunciato il sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò come presidente dell’associazione. Tra i presenti, un ristorante di Napoli ha portato all’attenzione dei partecipanti i piatti tipici della tradizione calabritto, rappresentando un collegamento tra l’eccellenza gastronomica campana e l’evento sportivo.

L’eccellenza gastronomica napoletana è stata ieri a Milano fra i protagonisti dell’ Assemblea Straordinaria della Lega di Serie A che ha sancito l’appoggio alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida dell’associazione. Tutti presenti i presidenti dei club con l’unica giustificata eccezione di Aurelio De Laurentiis a Los Angeles per impegni di lavoro. A far brillare Napoli e a rappresentare i sapori, la classe e la tradizione partenopea è stata Terrazza Calabritto, che ha curato con grande successo il catering del Business Lunch dell’evento. La perfetta riuscita del servizio è stata coordinata da Valeria Balletta, responsabile dei catering della struttura guidata da Enzo Politelli, presente sul posto per garantire i csuoi onsueti altissimi standard di qualità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un tocco di Napoli all’Assemblea della Serie A: l’eccellenza gastronomica partenopea di Terrazza CalabrittoAnche l’eccellenza gastronomica di Napoli è stata protagonista ieri, a Milano, per l’Assemblea straordinaria della Lega Serie A.

Prevista per domani un’assemblea della Lega Serie A: club agguerriti per le questioni arbitrali (Schira)Il clima è pesate, tossico e avvelenato: gli scempi arbitrali a cui assistiamo giornata dopo giornata hanno reso l’aria irrespirabile.