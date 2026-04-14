Un tocco di Napoli all’Assemblea della Serie A | l’eccellenza gastronomica partenopea di Terrazza Calabritto

Durante l’Assemblea straordinaria della Lega Serie A tenutasi ieri a Milano, è stata presentata una proposta per valorizzare i prodotti gastronomici di Napoli. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sull’introduzione di iniziative legate alla promozione delle eccellenze culinarie partenopee. La proposta è stata accolta con interesse da alcuni degli intervenuti, mentre altri hanno richiesto ulteriori approfondimenti prima di prendere decisioni definitive.

Anche l’eccellenza gastronomica di Napoli è stata protagonista ieri, a Milano, per l’Assemblea straordinaria della Lega Serie A. In questa riunione, è stato sancito l’appoggio alla candidatura di Giovanni Malagò come nuova guida dell’associazione. Presenti tutti i presidenti dei club, tranne Aurelio De Laurentiis, impegnato a Los Angeles per motivi di lavoro. Quanta Napoli all’Assemblea di Serie A: lavoro eccellente per Terrazza Calabritto. La città di Napoli ha portato i suoi sapori e la sua tradizione con Terrazza Calabritto, a cui è stata affidata la gestione del catering del Business Lunch dell’evento. Il lavoro e le pietanze offerte ai presenti sono stati apprezzati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Un tocco di Napoli all’Assemblea della Serie A: l’eccellenza gastronomica partenopea di Terrazza Calabritto Un angolo di Napoli nel cuore di Roma: alla scoperta della Pasticceria Savarese, tempio della tradizione partenopeaC’è un posto a Roma dove basta varcare la soglia per sentirsi immediatamente a Napoli. Il ristorante "Radici" di Monteforte Irpino protagonista di eccellenza e tradizione gastronomicaIn occasione delle festività pasquali, il ristorante ha confermato ancora una volta il proprio prestigio.