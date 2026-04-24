Terni stanziati 919mila euro per i premi dei dirigenti nel 2026

Il Comune di Terni ha approvato un bilancio che prevede uno stanziamento di circa 919 mila euro destinato ai premi dei dirigenti per l’anno 2026. La cifra comprende anche fondi per gli aumenti contrattuali e il recupero dell’Imu. La delibera è stata approvata durante una recente seduta dell’assemblea comunale e fa parte delle scelte finanziarie per l’anno venturo.

? Cosa sapere Il Comune di Terni approva 919.027 euro per i premi dei dirigenti nel 2026.. Lo stanziamento garantisce gli aumenti contrattuali e i premi per il recupero Imu.. Il Comune di Terni ha approvato il prospetto per il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2026, fissando la cifra complessiva a 919.027 euro. La firma sul documento è stata apposta dalla dirigente Marcucci, dando il via formale alla pianificazione finanziaria che riguarda i vertici dell’amministrazione comunale. L’operazione economica, già interamente coperta dalle risorse stanziate in Palazzo Spada, definisce il quadro delle competenze per il personale di area dirigenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, stanziati 919mila euro per i premi dei dirigenti nel 2026 Notizie correlate Bollette: Bonus da 115 euro per famiglie e imprese dal 2026. Soglie ISEE ampliate e oltre 5 miliardi di euro stanziati.Il governo italiano ha varato un nuovo decreto bollette per il 2026, un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni,... Leggi anche: Nasce il tavolo per studiare l'impatto dei dazi di Trump: stanziati 150mila euro