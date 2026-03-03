Nasce il tavolo per studiare l' impatto dei dazi di Trump | stanziati 150mila euro

È stato istituito un tavolo regionale dedicato a analizzare l’effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti sull’economia locale. La task force, con un budget di 150mila euro, si occuperà di studiare e monitorare le conseguenze delle tariffe aggiuntive applicate alle merci in seguito alla decisione del presidente americano. La commissione è stata creata in risposta alle misure commerciali adottate dagli Stati Uniti.

Un tavolo per studiare e monitorare l'effetto dei dazi americani sull'economia. È stata ufficialmente costituita la "task force" regionale nata in risposta alla decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di applicare extra tasse sulla circolazione delle merci.