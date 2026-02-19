Bollette | Bonus da 115 euro per famiglie e imprese dal 2026 Soglie ISEE ampliate e oltre 5 miliardi di euro stanziati

Il governo italiano ha deciso di intensificare gli aiuti per contrastare l’aumento delle bollette. A partire dal 2026, sarà disponibile un bonus di 115 euro all’anno per le famiglie in difficoltà e le imprese, con uno stanziamento totale superiore ai cinque miliardi di euro. Le soglie ISEE sono state ampliate, consentendo a più persone di accedere al sostegno. Il nuovo decreto prevede anche un aumento delle agevolazioni sulla bolletta elettrica, che arriveranno fino a 315 euro complessivi. La misura entrerà in vigore con il prossimo anno.

Bonus Bollette 2026: Un Sostegno da 5 Miliardi per Famiglie e Imprese. Il governo italiano ha varato un nuovo decreto bollette che introduce un bonus di 115 euro annui per le famiglie vulnerabili, portando il sostegno complessivo sulla bolletta elettrica fino a 315 euro. L’iniziativa, promossa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mira a mitigare l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese, con un investimento stimato di oltre 5 miliardi di euro. Il provvedimento modifica i criteri di accesso e i limiti di consumo per l’ottenimento delle agevolazioni. Ampliamento dei Beneficiari e Nuovi Criteri di Accesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto bollette 2026: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureIl governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026.

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l’impatto delle tariffe più alte.

