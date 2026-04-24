Terni lo speciale ‘record’ dei coniugi Franco e Carla premiati in Bct | Tranquillità e immedesimazione nella lettura

Durante la Giornata mondiale del libro presso la biblioteca comunale, i coniugi Franco e Carla sono stati premiati per la loro lunga esperienza di lettura. La coppia, residente a Terni, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento dedicato alla promozione della cultura e della passione per la lettura. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, con un momento dedicato alla consegna degli attestati.

Una bellissima pagina, ricca di cultura e passione. L’ha ‘scritta’ idealmente il signor Franco Scarano, premiato – insieme alla moglie Carla Cerruti – nel corso della Giornata mondiale del libro, svoltasi presso la biblioteca comunale. Entrambi, infatti, hanno stabilito un record davvero.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative... Lo sci pisano tra storia e futuro: premiati Franco Cambi e Alice PazzagliaIl primo è l'erede della dinastia di artigiani che 'mise le ali' ai piedi di Zeno Colò; l'atleta invece è uno dei talenti emergenti dello sci alpino... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Giornata mondiale del libro - riconoscimento; Piediluco capitale del canottaggio: al via il 40° Memorial d’Aloja per un’edizione da record; Helena e Javier, è boom per l'addio a Terni in live: 12.200 utenti collegati su TikTok. Ferranti, estendere i comuni nella Zes in provincia TerniRivedere la ripartizione dei Comuni umbri ammessi ai benefici della Zes (Zona economica speciale, ndr) per applicare le misure in maniera più adeguata alle esigenze di sviluppo della provincia di ... ansa.it "Selva oscura di Dante Si trova a Terni". La tesi dei due studiosi Alessio Zenone e Luciano Ragni Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook Buona giornata dalle nostre pattuglie di Terni #essercisempre #23aprile x.com