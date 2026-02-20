Lo sci pisano tra storia e futuro | premiati Franco Cambi e Alice Pazzaglia

Franco Cambi e Alice Pazzaglia hanno ricevuto riconoscimenti oggi a Pisa per il loro contributo allo sci. La cerimonia si è svolta nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dove sono stati premiati per aver mantenuto vivo il legame tra la città e questa disciplina. Cambi, erede di una famiglia di artigiani, ha dedicato anni alla creazione di attrezzature sportive. Pazzaglia, invece, si distingue per le sue gare e l’impegno nel settore. La città celebra le loro storie di passione e tradizione.

Il primo è l'erede della dinastia di artigiani che 'mise le ali' ai piedi di Zeno Colò; l'atleta invece è uno dei talenti emergenti dello sci alpino azzurro Celebrare il legame profondo tra la città della Torre e il mondo dello sci. Si è tenuta questa mattina, venerdì 20 febbraio, nella Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione di Franco Cambi, erede della storica dinastia di artigiani che 'mise le ali' ai piedi del leggendario Zeno Colò, e di Alice Pazzaglia, talento emergente dello sci alpino. Un evento che ha unito idealmente l'eccellenza manifatturiera del dopoguerra con i trionfi agonistici di oggi e di domani.