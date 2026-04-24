Terni la finale di ‘Best Dj’ al Cantamaggio | Un contest televisivo a cielo aperto

A Terni si avvicina la finale del concorso ‘Best Dj’, che si svolgerà durante la 130ª edizione del Cantamaggio e sarà trasmessa in diretta all’aperto. Il weekend si annuncia ricco di eventi, iniziando venerdì 24 aprile con la XIV edizione del concorso delle canzoni maggiaiole ‘Giuseppe Capiato’. La manifestazione coinvolge diverse iniziative che si svolgeranno nel centro storico della città.

Un lungo quanto articolato weekend contrassegnerà la 130ª edizione del Cantamaggio. Il gustoso ‘antipasto’ è previsto stasera – venerdì 24 aprile – con la XIV edizione del concorso delle canzoni maggiaiole ‘Giuseppe Capiato’. Si passerà poi direttamente alla settimana prossima con la sfilata dei.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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