Rifiuti disseminati sotto i cestini così Terni diventa una discarica a cielo aperto

Una segnalazione di Alleanza Verdi Sinistra denuncia che in diverse aree di Terni ci sono rifiuti sparsi sotto i cestini, trasformando alcune zone della città in vere e proprie discariche a cielo aperto. Le foto e le testimonianze raccolte mostrano sacchi e immondizia abbandonata lungo le strade, creando un’immagine di incuria che coinvolge più quartieri. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da Alleanza Verdi Sinistra in merito alla presenza di rifiuti in diverse zone della città di Terni. Terni, la nostra città, si sta trasformando in una discarica a cielo aperto, con rifiuti disseminati sotto i cestini, anziché smaltiti correttamente come raccolta differenziata. Più volte la situazione è stata segnalata sul sito del comune, nulla però è cambiato. Le foto sono di ieri, nella zona di Sant'Agnese, ma si sono rivelate vane le speranze che i rifiuti, che abbondavano già nella serata di ieri, potessero essere ritirati questa mattina. Insomma, sembra proprio che qualcosa nella gestione dei rifiuti non funzioni a Terni.