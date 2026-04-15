Terni la band ‘Mai Dire Goku’ al Cantamaggio | La Cartoon Experience più grande d' Italia

Sabato 2 maggio, in piazza Europa a Terni, si terrà un evento musicale con la band ‘Mai Dire Goku’. La serata sarà dedicata a una “Cartoon Experience”, considerata la più grande d'Italia, e offrirà un viaggio tra musica e immagini di cartoni animati. La band ha comunicato che l’evento sarà un’occasione per immergersi tra passato e presente, coinvolgendo il pubblico con un repertorio dedicato ai cartoni animati.