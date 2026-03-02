Più falli meno tempo effettivo di gioco meno gol | benvenuti in Serie A il campionato meno emozionante d’Europa

In questa stagione di Serie A, il numero di falli commessi è in crescita, portando a una riduzione del tempo effettivo di gioco e a un calo delle reti segnate. La durata media delle partite si è ridotta, mentre le interruzioni sono diventate più frequenti. La situazione si riflette in un campionato che, rispetto ad altri in Europa, appare meno dinamico e coinvolgente.

Non si tira nemmeno da fuori, tranne rare eccezioni. Nella stagione 201617 il Napoli chiuse il campionato con 94 gol. Oggi ne ha 41 e mancano 11 partite. L'unica eccezione è l'Inter. Dc Napoli 15022026 - campionato di calcio serie A Napoli-Roma foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Amir Rrahmani-Donyell Malen Prima si segnava (e si segnava davvero, davvero tanto), e non parlo di tanto tempo fa, sia chiaro. Nella stagione 201617, ad esempio, il Napoli chiuse il campionato con 94 gol. Oggi ne ha 41 e mancano 11 partite: dubito che Conte sogni di segnare in media 5 gol a partita. Fatta eccezione per l’Inter, una squadra di alta classifica oggi segna quanto una squadra di metà classifica di quegli anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

