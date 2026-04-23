Il nuovo annuncio sui treni dopo le polemiche | Il regionale Roma-Ancona torna sulla linea veloce
Dopo settimane di discussioni e polemiche, è stato annunciato che il treno regionale veloce 4156, che collega Roma Termini ad Ancona, riprenderà a utilizzare la linea veloce tra Roma Tiburtina e Orte. La modifica riguarda il tratto tra le stazioni di Roma Tiburtina e Orte, consentendo al convoglio di percorrere la linea direttissima. La decisione interessa i pendolari che utilizzano questa tratta da tempo.
Un passo atteso da tempo dai pendolari umbri diventa realtà: il treno regionale veloce 4156 Roma Termini–Ancona tornerà a percorrere la linea direttissima nel tratto tra Roma Tiburtina e Orte. La modifica, comunicata da RFI a seguito degli approfondimenti tecnici, prevede anche un adeguamento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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