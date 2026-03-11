Bus a idrogeno a Bologna presentata la nuova flotta di 127 mezzi Lepore | La vera svolta verde

A Bologna è stata presentata una nuova flotta di 127 autobus a idrogeno, realizzata da Tper e dal Comune. L’impianto di ricarica si trova nel deposito di via Battindarno ed è stato realizzato con un investimento di 75 milioni di euro coperti dal Pnrr. Il sindaco ha definito l’iniziativa come una vera svolta verde.

Tper e Comune nell'impianto di ricarica al deposito di via Battindarno: intervento da 75 milioni finanziati dal Pnrr. Operativi entro maggio. La presidente Gualtieri: "Il duro lavoro ci ha portato a questo risultato". Bologna, 11 marzo 2026 – I bus a idrogeno sono pronti a prendersi le strade di Bologna. Tper e Comune hanno presentato la nuova flotta nel deposito di via Battindarno: 127 mezzi (il 12% della flotta). La primavera, ormai prossima, porterà a Bologna aria nuova e soprattutto pulita con il debutto in servizio degli autobus a idrogeno di Tper.