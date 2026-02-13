Ternana prova di forza e orgoglio Steso il Ravenna al Liberati
TERNANA 2 RAVENNA 0 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (46’ st Majer); Kerrigan, Garetto (46’ st Kurti), Vallocchia, Ndrecka; Panico (21’ st Dubickas); Ferrante (30’ st Leonardi), Pettinari (21’st Orellana). A disp.: Morlupo, Delibra, Pagliari, Tripi, McJannet, Meccariello, Aramu, Bruti, Lodovici, Proietti. All.: Liverani. RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura; Scaringi, Bianconi, Esposito, Corsinelli; Tenkorang (30’ st Da Pozzo), Lonardi (44’ st Calandrini), Rossetti; Viola (30’ st Spini); Fischnaller (21’ st Rrapaj), Italeng (30’ st Okaka). A disp.: Stagni, Poluzzi, Mandorlini, Solini, Castellacci, Bani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ternana-Ravenna, segui in DIRETTA il match del Libero Liberati
La Ternana si prepara ad affrontare il Ravenna nel match di questo turno infrasettimanale.
La Ternana è più forte di tutto: tre punti al Liberati
La Ternana si impone con autorità contro il Bra, conquistando tre punti fondamentali al Liberati.
Il #Guidonia ci prova per #Ferrante, ma l’attaccante della #Ternana fin qui non ha accettato x.com