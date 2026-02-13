TERNANA 2 RAVENNA 0 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella (46’ st Majer); Kerrigan, Garetto (46’ st Kurti), Vallocchia, Ndrecka; Panico (21’ st Dubickas); Ferrante (30’ st Leonardi), Pettinari (21’st Orellana). A disp.: Morlupo, Delibra, Pagliari, Tripi, McJannet, Meccariello, Aramu, Bruti, Lodovici, Proietti. All.: Liverani. RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura; Scaringi, Bianconi, Esposito, Corsinelli; Tenkorang (30’ st Da Pozzo), Lonardi (44’ st Calandrini), Rossetti; Viola (30’ st Spini); Fischnaller (21’ st Rrapaj), Italeng (30’ st Okaka). A disp.: Stagni, Poluzzi, Mandorlini, Solini, Castellacci, Bani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al "Liberati"

La Ternana si prepara ad affrontare il Ravenna nel match di questo turno infrasettimanale.

La Ternana si impone con autorità contro il Bra, conquistando tre punti fondamentali al Liberati.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al Liberati; Il mercato della Ternana finisce con l'arrivo di Lodovici ma nessuno è andato via; CALCIO: Ravenna in debito d'ossigeno e la Ternana lo stende; Verso Ternana- Ravenna con le parole di Liverani.

Ternana, prova di forza e orgoglio. Steso il Ravenna al LiberatiSuccede tutto nella ripresa con i rossoverdi che segnano due gol in 9 minuti. Decidono Dubickas e Kerrigan ... msn.com

Ternana-Ravenna 2-0: le fere battono la vice capolistaTerni, 12 febbraio 2026 – Le fere battono la vice capolista con un secondo tempo di elevato spessore, mandano in soffitta le recenti delusioni e si rilanciano in zona playoff. Primo tempo caratterizza ... lanazione.it

TERNANA-RAVENNA, L'ANTEPRIMA Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook

Il #Guidonia ci prova per #Ferrante, ma l’attaccante della #Ternana fin qui non ha accettato x.com