A Termoli un uomo con precedenti è stato arrestato dopo aver aggredito e colpito al volto una donna all’interno di un negozio. L’episodio si è verificato nel corso di una giornata normale, quando l’uomo ha aggredito la donna senza apparente motivo. La vittima ha riportato lievi ferite e ha richiesto assistenza medica. La polizia è intervenuta immediatamente e ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto.

? Cosa sapere Uomo con precedenti aggredisce una donna in un negozio di Termoli colpendola al volto.. Il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per lesioni gravi.. L’arresto di un uomo con numerosi precedenti penali è stato convalidato oggi a Termoli, dopo che l’individuo aveva aggredito violentemente una donna colpendola al volto all’interno di un esercizio commerciale in centro. Il fatto, che ha scosso la tranquillità del cuore della città qualche sera fa, ha la vittima presa di mira senza alcun motivo apparente da un uomo che, nonostante i tentativi di farlo allontanare, ha scelto la via della forza. La dinamica si è consumata tra le mura di un negozio, dove l’importunatore ha reagito all’invito di desistere sferrando un pugno che ha causato la rottura di due denti alla donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli, arrestato il violento che ha travolto una donna in un negozio

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