Donna finita in coma a Pradalunga | arrestato il marito che l’ha picchiata selvaggiamente

Pradalunga (Bergamo) – Era stata ricoverata in terapia intensiva dopo una violenta aggressione in casa. E non per una caduta accidentale né un incidente domestico, come aveva cercato di far credere il marito della vittima. E come poi è stato ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Clusone. Dietro il grave ferimento di una donna di 49 anni, finita in coma farmacologico dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, la violenta aggressione del marito. Si tratta di un cinquantunenne, di nazionalità tunisina, residente in Valle Seriana. I fatti risalgono al pomeriggio del 17 gennaio 2026, quando all’interno dell’abitazione dove vive la coppia, a Pradalunga, comune della Valle Seriana, la donna sarebbe stata picchiata dal marito riportando traumi gravissimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Donna in coma in ospedale, per i carabinieri l'ha picchiata il marito(ANSA) - BERGAMO, 06 FEB - Era finita in terapia intensiva per un'insufficienza respiratoria acuta lo scorso 17 gennaio, quando il marito aveva sostenuto che si era trattato di una caduta accidentale. msn.com

Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioniUna donna di 49 anni è stata brutalmente aggredita dal marito che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ... fanpage.it

