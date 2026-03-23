Si fanno serrate le indagini sul gravissimo incidente stradale che ha macchiato di sanguecorso Garibaldi a Napoli. Sono le 19,15 del 22 marzo, quando all’altezza di Porta Nolana, un34enne ha tamponato un’auto causando l’investimentoe lamorte di due donne che attraversavano la strada. Un’immagine drammatica, con i due corpi delle vittime in prossimità delle strisce pedonali, ormai sbiadite. Arrestato per omicidio stradale, l’uomo alla guida di una Mercedes è stato sottoposto immediatamente agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico. Test che hanno fornito un esito positivo. E così, informato il Pubblico ministero di turno presso la Procura, il 34enne è stato arrestato con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, era ubriaco il 34enne che ha travolto e ucciso due donne: arrestato per omicidio stradale

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