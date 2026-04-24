Le Terme De Montel di Milano festeggiano il primo anno di attività, registrando circa 150.000 ingressi nel loro primo anno di apertura. Dopo dodici mesi di servizio, l’edificio ha accolto un numero significativo di visitatori, segnando un primo traguardo importante per il centro benessere. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta un anno fa, e finora l’afflusso di persone ha confermato l’interesse verso questa nuova offerta di relax nel cuore della città.

Terme De Montel Milano compie un anno: l’occasione per tracciare un primo bilancio e guardare alle prospettive future del progetto che ha ridefinito il concetto di benessere in città. Inaugurato il 1° aprile 2025 e parte del gruppo Terme & SPA Italia, Terme De Montel celebra il primo anniversario. Per lungo tempo, l’esperienza termale è stata associata a luoghi di destinazione, lontani dal quotidiano. Terme De Montel riscopre l’ acqua termale nel cuore di Milano e la trasforma in gesto accessibile, integrato nella vita di tutti i giorni. Non più evasione, ma continuità. Non più eccezione, ma abitudine. Tra piscine interne ed esterne, saune, e rituali si susseguono in un percorso fluido, pensato per accompagnare corpo e mente verso uno stato di rilassamento profondo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terme De Montel compie un anno. Tocca quota 150mila ingressi

Terme De Montel Milano: un'oasi di benessere e relax nel cuore della città

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