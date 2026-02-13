L'ho accoltellata perché non ha ricambiato il mio sguardo | 52enne arrestato per tentato omicidio a Palermo

Un uomo di 52 anni ha tentato di uccidere una donna a Palermo, perché questa non gli ha ricambiato lo sguardo. La lite si è scatenata in pieno centro, davanti a negozi affollati, e si è conclusa con un coltello conficcato nel petto della vittima. L’uomo, noto per problemi psichiatrici, è stato subito arrestato e ora si trova in carcere. La donna, invece, è in rianimazione nel reparto di emergenza dell’ospedale. La vicenda ha scosso la comunità, che si interroga sulla sicurezza in quella zona.

È stato arrestato per il tentato omicidio della donna che ha accoltellato in pieno centro a Palermo. L'uomo, un 52enne noto nel quartiere per i problemi psichiatrici, è in carcere, la vittima è ancora in rianimazione.

Donna accoltellata in via Libertà, in carcere l'aggressore non so perché l'ho fatto. E' stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni appena uscita da

Donna accoltellata a Palermo in via Libertà, a pochi passi da piazza Alberico Gentili, da un soggetto con problemi psichiatrici importanti. La donna di 56 anni era andata dal parrucchiere ed è stata accoltellata brutalmente: ha un polmone bucato.

Palermo, donna accoltellata alle spalle in centro: ferita gravemente