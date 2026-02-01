Giorgia Meloni si è recata a Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri. La premier ha commentato duramente gli incidenti, definendo quanto avvenuto “tentato omicidio” e sottolineando che non si tratta di semplice protesta. Nel corso della giornata, è stato arrestato uno dei presunti aggressori, mentre ancora si cerca di fare chiarezza sulle cause di quella che ormai sembra più una guerriglia urbana che una manifestazione pacifica.

Giorgia Meloni non ci sta. Dopo la guerriglia urbana scoppiata ieri a Torino, la presidente del Consiglio è andata nel capoluogo piemontese per incontrare chi è rimasto ferito negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La premier è andata all'ospedale Molinette dove sono ricoverati alcuni dei militari feriti. Tra loro Alessandro Calista, 29 anni, il poliziotto pestato da un gruppo di manifestanti. Meloni: "Criminali organizzati, si chiama tentato omicidio". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) "Questa mattina sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, Meloni a Torino per far visita agli agenti feriti: "Questa non è protesta ma tentato omicidio". Arrestato uno dei presunti aggressori

Approfondimenti su Askatasuna Genova

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

La visita della premier Meloni a Torino si è svolta in un clima teso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Genova

Argomenti discussi: Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; A Torino guerriglia per Askatasuna, Meloni: 'Colpito lo Stato'; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili.

Corteo Askatasuna a Torino, Meloni visita i poliziotti feriti in ospedale: almeno due arresti e tre denunceLa premier Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri del corteo Askatasuna a Torino: due arresti e tre denunce confermate. notizie.it

Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successo ... tg24.sky.it

La premier Giorgia Meloni è arrivata nella mattinata del primo febbraio all'ospedale Molinette di Torino per far visita ai due poliziotti feriti negli scontri in piazza durante la manifestazione per Askatasuna. La visita, durata appena 10 minuti, è stata decisa nella t x.com

La Stampa. . La premier Giorgia Meloni è arrivata nella mattinata del primo febbraio all'ospedale Molinette di Torino per far visita ai due poliziotti feriti negli scontri in piazza durante la manifestazione per Askatasuna. La visita, durata appena 10 minuti, è stata d - facebook.com facebook