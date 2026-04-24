Mercoledì sera, in via Amendola, due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un uomo. Uno dei fermati ha bloccato la vittima, mentre l’altro ha svuotato le sue tasche. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la rapina proseguisse, portando all’arresto dei due uomini di 36 e 34 anni.

Bologna, 24 aprile 2026 – Mercoledì sera la polizia ha arrestato due cittadini stranieri (uno di 36 e l’altro di 34 anni) per aver tentato di rapinare un italiano nei pressi via Amendola. Nello specifico, un equipaggio della questura impiegato in un servizio di controllo della zona, è stato richiamato da alcuni passanti. All’arrivo sul posto gli agenti hanno notato la lite tra più persone. E nello stesso momento è arrivata anche una segnalazione sulla linea di emergenza, motivo per cui sul posto è arrivato anche un equipaggio del Commissariato Due Torri San Francesco. L’episodio. Come detto, gli agenti hanno notato un litigio animato tra tre persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentano una rapina in via Amendola, uno ferma la vittima e l’altro gli svuota le tasche: arrestati

Rapinatori entrano in una casa nel varesotto , uno di loro viene ucciso dal proprietario #farwest

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