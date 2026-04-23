Uno lo blocca l' altro gli svuota le tasche | i passanti sventano la rapina

Nella serata di ieri, 22 aprile, due cittadini stranieri sono stati arrestati dopo che un tentativo di rapina è stato fermato grazie all'intervento di passanti e forze dell'ordine. Uno dei malviventi è stato bloccato sul posto, mentre l’altro è stato disarmato e gli sono stati sottratti alcuni oggetti. L'episodio si è concluso con l’arresto dei due soggetti coinvolti, che sono stati condotti in questura.

Intervento rapido e coordinato tra polizia e passanti ha sventato, nella serata di ieri, 22 aprile, una rapina e portato all'arresto di due cittadini stranieri. Accerchiato e derubatoLa vittima, un ragazzo italiano di 32 anni, è stata puntata dalla coppia di ladri, in via Amendola. Secondo quanto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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