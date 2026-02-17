Vedono gli agenti e tentano di scappare per le scale arrestati due spacciatori
Lunedì, due giovani che stavano vendendo droga sono stati fermati dagli agenti e hanno tentato di scappare salendo le scale di via Orwell. I poliziotti li hanno inseguiti e li hanno arrestati poco dopo, vicino al cavalcavia Pontinia. La zona tra Rogoredo e San Donato Milanese si è riempita di sirene e movimenti sospetti durante l'intervento.
Due giovani sono stati arrestati per spaccio di droga nella zona tra Rogoredo e San Donato Milanese. È successo lunedì tra le scale di via Orwell e il cavalcavia Pontinia, che dalla stazione ferroviaria conduce verso la via Emilia e San Donato. Alla vista della pattuglia di polizia locale, i due giovani si sono dati alla fuga e hanno lanciato un involucro oltre il muro di cinta. Gli agenti li hanno inseguiti e bloccati: si tratta di un marocchino di 31 anni e di un egiziano di 26 anni. Avevano con sé 8 grammi di cocaina, 13,90 grammi di eroina, due coltelli con residui di sostanza stupefacente sulle lame e un bilancino di precisione.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Aggrediscono due uomini per rapinarli e tentano un'estorsione a Firenze, poi insultano gli agenti: arrestatiA Firenze, due uomini sono stati arrestati dopo aver aggredito e rapinato due persone, tentando anche un’estorsione.
Caltagirone, tentano la fuga ma vengono bloccati: 2 spacciatori arrestatiNel cuore di Caltagirone, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito la fuga di due spacciatori, assicurandoli alla giustizia.
Spaccio a conduzione familiare, arrestati due fratelli e le loro mogli
Argomenti discussi: I nuovi agenti e gli auguri del questore; A Rottofreno l'auto corazzata della Polizia: c'è anche la cella; IN SENATO IL PREMIO ECCELLENZA DEL TERRITORIO; Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola.
Vedono gli agenti, gettano a terra la droga e scappanoIl problema dell'assunzione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi non fa dormire sonni tranquilli la polizia locale del Camposampierese. Pizzicato anche un negozio di parrucchiere a Camposampier ... padovaoggi.it
I chatbot OpenClaw AI hanno iniziato a dialogare tra loro in modo frenetico e gli scienziati si sono messi in ascoltoCollegare tra loro molti agenti autonomi alimentati da diversi modelli crea dinamiche difficili da prevedere e qualche preoccupazione per la sicurezza ... lescienze.it
In mezzo alla folla mascherata di piazza San Marco e delle calli, gli agenti si muovono in incognito, vestiti da pirati, Arlecchini, fantasmi o perfino da supereroi: «Quando i borseggiatori vedono una maschera che li ammanetta rimangono pietrificati», racconta la facebook
Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Nelle immagini pubblicate sui social media si vedono agenti circondare e percuotere un uomo all'angolo tra Nicollet Avenue e 26th Street. Poi vengono sparati x.com