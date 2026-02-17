Vedono gli agenti e tentano di scappare per le scale arrestati due spacciatori

Lunedì, due giovani che stavano vendendo droga sono stati fermati dagli agenti e hanno tentato di scappare salendo le scale di via Orwell. I poliziotti li hanno inseguiti e li hanno arrestati poco dopo, vicino al cavalcavia Pontinia. La zona tra Rogoredo e San Donato Milanese si è riempita di sirene e movimenti sospetti durante l'intervento.

Due giovani sono stati arrestati per spaccio di droga nella zona tra Rogoredo e San Donato Milanese. È successo lunedì tra le scale di via Orwell e il cavalcavia Pontinia, che dalla stazione ferroviaria conduce verso la via Emilia e San Donato. Alla vista della pattuglia di polizia locale, i due giovani si sono dati alla fuga e hanno lanciato un involucro oltre il muro di cinta. Gli agenti li hanno inseguiti e bloccati: si tratta di un marocchino di 31 anni e di un egiziano di 26 anni. Avevano con sé 8 grammi di cocaina, 13,90 grammi di eroina, due coltelli con residui di sostanza stupefacente sulle lame e un bilancino di precisione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

