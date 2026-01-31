Tenta di strangolare un poliziotto alle Poste | 35enne arrestata

Ieri mattina una donna nigeriana di 35 anni ha cercato di strangolare un poliziotto alle Poste, poi è stata subito arrestata. La donna, irregolare in Italia, ha reagito con violenza quando gli agenti sono intervenuti. La scena si è svolta in pochi minuti, con i poliziotti che sono riusciti a bloccarla e portarla via. Ora si indaga sulle ragioni del suo gesto e sul suo passato nel nostro paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna nigeriana di 35 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alle ore 11.00 circa di ieri si recava presso un ufficio postale del centro cittadino, a seguito di segnalazione della presenza di una donna che stava recando disturbo. Giunti su posto, gli operatori notavano una donna straniera molto agitata che inveiva nei confronti della direttrice della predetta filiale per averle impedito di ritirare, senza titolo, una carta di credito intestata ad altra persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di strangolare un poliziotto alle Poste: 35enne arrestata Approfondimenti su Poste Polizia Cercano di riciclare il bottino delle truffe: poliziotto fuori servizio li stana davanti alle Poste di Civitanova Prato, provò a strangolare e a uccidere a colpi di pistola una “tassista” cinese: fermato un 35enne connazionale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Poste Polizia Argomenti discussi: Tenta di strangolare l’ex di 19 anni. La ragazza sviene, poi va in ospedale e fa arrestare l’uomo; Porto Cesareo, tenta di strangolare l’ex compagna di 19 anni fino a farla svenire: arrestato 26enne; Cerca di strangolare l'ex fidanzata di 19 anni, lei sviene per strada, ma racconta tutto ai carabinieri: 26enne arrestato a Copertino; Tenta di strangolare la ex moglie, arrestato 58enne. Tenta di strangolare e accoltellare la moglie, 56enne arrestatoAl culmine di una lite avrebbe tentato di strangolare e accoltellare la moglie. Un 56enne è stato arrestato a Biancavilla, nel Catanese, dai carabinieri intervenuti dopo la chiesta di aiuto arrivata a ... grandangoloagrigento.it Catania, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: arrestatoUn 56enne accusato di avere picchiato la moglie, cercando anche di strangolarla e accoltellarla, è stato arrestato per tentato omicidio a Biancavilla, nel Catanese, da carabinieri della sezione Radiom ... strettoweb.com PORTO CESAREO. TENTA DI STRANGOLARE L'EX DI 19 ANNI. LA RAGAZZA SVIENE, POI VA IN OSPEDALE E LO FA ARRESTARE Tentato femminicidio a Porto Cesareo (Lecce). I due dovevano avere un incontro chiarificatore poi degenerato. Il facebook Cerca di strangolare e accoltellare la moglie nel Catanese, arrestato. Bloccato da carabinieri e portato in carcere per tentato omicidio #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.