Vicenza tenta di strangolare una 85enne | arrestata badante moldava

Una donna moldava di 33 anni, residente a Solagna, è stata arrestata dopo aver tentato di strangolare un'anziana di 85 anni. Secondo quanto riferito, avrebbe usato come arma un caricatore del telefono. L'episodio si è verificato a Vicenza, dove la badante è stata fermata dalle forze dell'ordine. La vittima ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica.

I carabinieri hanno arrestato una badante che avrebbe tentato di strangolare una 85enne in un’abitazione del comune di Valbrenta (Vicenza) Qui poi aveva riconfermato la sua versione ai militari, che per tutta la notte hanno lavorato per vagliare le testimonianze e cercare di fare piena luce sulla vicenda fino ad arrivare all’arresto arrivato nella mattina di oggi. A salvare la donna è stata la figlia: rientrata a casa intorno all’ora di pranzo di domenica, ha praticamente assistito alla scena soccorrendo così l’anziana che nel frattempo aveva perso i sensi e ha dato l’allarme al 118 e ai carabinieri. La badante, una 33enne di origini moldave...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vicenza, tenta di strangolare una 85enne: arrestata badante moldava Colpita alla testa, grave 83enne: arrestata badante moldavaUna donna di 83 anni di Pergola (Pesaro Urbino) è in prognosi riservata ad Ancona da ieri mattina a seguito di un colpo alla testa Quello che... Tenta di strangolare un poliziotto alle Poste: 35enne arrestataIeri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna nigeriana di 35 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per... Buongiorno con la prima pagina de Il Giornale di Vicenza di oggi, martedì 14 aprile 2026 Notizie del giorno e copia digitale su www.ilgiornaledivicenza.it Cosa dicono le stelle oggi Scopri il tuo Oroscopo del giorno https://tinyurl.com/3sd8s86e - facebook.com facebook Psi Vicenza in Piazza Matteotti: "Ottimo lavoro fin qui della Giunta Possamai". Rilanciata la reintroduzione della preferenza x.com