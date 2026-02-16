Autovelox SafeDrive no del ministero dell' Interno alle multe automatiche per cinture e telefono alla guida

Il ministero dell’Interno ha chiarito che l’autovelox SafeDrive non può essere usato per multare chi non indossa le cinture di sicurezza o utilizza il telefono alla guida. La decisione deriva da una richiesta ufficiale della polizia locale, che aveva segnalato problemi nell’applicazione delle multe automatiche in questi casi. In alcune città, i controlli con questo dispositivo avevano già sollevato dubbi sulla loro validità. Ora, le forze dell’ordine devono attenersi a criteri più precisi e non possono usare l’autovelox per sanzionare queste infrazioni.

In un recente comunicato rivolto alla polizia locale il ministero dell'Interno ha fatto una volta per tutte chiarezza sull'utilizzo dell' autovelox SafeDrive. Questo può essere impiegato come supporto ma non può operare in autonomia per sanzionare chi non ha la cintura di sicurezza allacciata o sta utilizzando il cellulare alla guida. Ma di cosa si tratta? L'autovelox SafeDrive è un sistema di monitoraggio stradale di nuova generazione che si serve dell'intelligenza artificiale. Il dispositivo può effettivamente rilevare comportamenti pericolosi alla guida, verificando non solo la velocità, ma anche il mancato impiego delle cinture di sicurezza e l'uso dello smartphone.